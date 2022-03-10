آلاء خليفة

كشفت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية والتطوير الاداري في وزارة التعليم العالي لمياء الملحم أن صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة يكون خلال أيام، وقالت الملحم في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه استنادا إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن فإن الوزارة بصدد صرف مكافأة الاعمال الممتازة لموظفيها خلال الايام القليلة القادمة وذلك عن السنة المالية 2021/2022، وبتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 330 ألف دينار تقريبا.



واضافت الملحم: ان ذلك تم بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة والتي تقضي بتفويض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام.