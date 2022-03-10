ناصر العنزي

حقق النصر فوزا مستحقا على مضيفه اليرموك بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 13 من دوري stc الممتاز، ورفع العنابي رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي اليرموك على 6 نقاط.



وقد انتهى الشوط الأول بهدف من تسديدة قوية أرسلها عدي الصيفي على يمين الحارس احمد الفضلي "41"، ثم أضاف محمد دحام الهدف الثاني "هدف جميل 62"، وعاد عدي الصيفي وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء "74"، واختتم الأهداف المهاجم دينيس من كرة ثابتة "93".



وقدم العنابي افضل مبارياته في الدوري هذا الموسم واستغل فرصه بشكل مثالي، كما ان أهدافه جاءت ملعوبة.



وبذلك الفوز أوجد النصر لنفسه مركزا آمنا "السادس" في الصراع على المراكز ، فيما وقع اليرموك في أخطاء دفاعية مكنت منافسه من الوصول إلى مرماه.



أدار المباراة الحكم هاشم الرفاعي واحتسب ركلة جزاء صحيحة للنصر.