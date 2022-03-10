قلب قائد ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة الطاولة على مواطنه باريس سان جرمان وقاد النادي الملكي إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية في مدى 17 دقيقة (3-1) الاربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب ثمن النهائي.

وكان سان جرمان في طريقه الى حجز بطاقته بسهولة الى ربع النهائي عندما فرض افضليته على مجريات الشوط الاول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال الى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) ضرب بقوة في الشوط الثاني بفضل ثلاثية لقائده بنزيمة في الدقائق 61 و76 و78.