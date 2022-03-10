توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 50 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وفرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 35 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 21 درجة مئوية.