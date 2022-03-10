أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم، أن الهيئة العامة للقوى العاملة أضافت خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الشكاوى العمالية عبر التطبيق.

وأوضح كاظم في تصريح صحافي اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة تتيح الفرصة أمام أي فرد مسجل كعامل في القطاع الخاص (مواطن أو مقيم) ولديه شكوى بحق الشركة التي يعمل بها أن يستعلم عن موعد الجلسة المحددة له لعرض شكواه و دراستها من قبل الباحثين في الهيئة عبر التطبيق.

وأشاد بجهود (القوى العاملة) في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من خدماتها عبر (سهل).

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.