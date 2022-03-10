عبّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم الخميس، عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن وقف لإطلاق النار في بلاده خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا بجنوب تركيا.

وقال كوليبا للصحافيين "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه". لكنه اضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".

وأكد أن بلاده لن تستسلم مشيرا إلى أن كلام لافروف يشير إلى أن روسيا ستستمر في عدوانها حتى تلبي أوكرانيا مطالبها.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده تعتبر تسليم اوكرانيا شحنات أسلحة "أمرا خطيرا".

وقال: العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما هو مخطط.