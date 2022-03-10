أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، إلغاء التحقق من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"عند دخول الحرمين الشريفين، وكذلك إلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من الخارج.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان صحفي اليوم إنه تم إلغاء الحاجة للحصول على "تصاريح" للصلاة في المسجد الحرام ولزيارة النبي، مشيرة إلى أنه سيتم الاستمرار بإصدار تصاريح لأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.

ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما.

ونوهت الوزارة إلى إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا، وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.

وقررت السعودية السبت الماضي رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، يأتي في مقدمتها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد إضافة إلى عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (بي سي آر) قبل القدوم إلى المملكة.