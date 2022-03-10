إلغاء التحقق من حالة التحصين وإلغاء سلبية PCR



أسامة أبوالسعود

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للعلاقات الخارجية والاعلام محمد ناصر المطيري إن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أعلنت عددا من التعليمات المصاحبة لتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي ان أهم المستجدات تشمل إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام و تصاريح زيارة النبي ﷺ وصاحبيه رضوان الله عليهما والاستمرار بإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، بالإضافة إلى ضرورة العلم بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف و الاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص «PCR» معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات ڤيروس كورونا.

وأشار المطيري الى أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة بمعنى أنه لا يشترط التطعيم لاداء العمرة وكذلك تم إلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.

وقال المطيري إن هذه الإجراءات والتعليمات تخضع للتقييم المستمر مـن قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعوديه، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي، الأمر الذي يجب على جميع المعتمرين من الكويت مراعاتها والالتزام بجميع بنودها.