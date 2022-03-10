عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة فوزية بنت عبدالله زينل والوفد البرلماني المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.



واستعرضت المباحثات العلاقات الأخوية الراسخة والوثيقة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما والنهوض بها الى آفاق أرحب وأوسع خاصة فيما يتعلق بالجانب البرلماني.



كما جرى خلال المباحثات بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى الموضوعات والقضايا المقرر طرحها في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في إندونيسيا خلال شهر مارس الجاري.



وتطرقت المباحثات الى الأحداث العالمية الأخيرة والمتغيرات والتأثيرات المصاحبة لها سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي.



وحضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب مبارك العجمي، والنواب د.عبيد المطيري ود.خالد عايد العنزي وناصر الدوسري وخليل الصالح وأحمد الحمد وسلمان الحليلة، وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.



وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف رئيسة البرلمان البحريني والوفد المرافق لها حضرها عدد من النواب.



يذكر أن رئيسة مجلس النواب البحريني وصلت والوفد المرافق لها إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.