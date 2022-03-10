تخيل أن تذهب إلى عملك أو حتى للتريض بطبق طائر يُقلع عموديا، ويحلق بك بعيدا عن زحام المرور.

هذا هو حلم ستيفن تيبيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زيفا أيرو، وهي شركة ناشئة تتخذ من تاكوما في واشنطن مقرا، ونجحت مركبتها النموذجية في الآونة الأخيرة في الإقلاع العمودي الكامل.

وقال تيبيتس "إنها أكتوكوبتر"، في إشارة إلى المحركات الأربعة في الأعلى والأربعة الأخرى من الأسفل.

وسيجري لاحقا اختبار الطيران على زيفا زيرو التي تعمل بالبطاريات.

وقال تيبيتس وهو مهندس ومتدرب على الطيران "العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن".

وأضاف أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبرت أيضا عن اهتمامها بالاختراع، وقال "تواصل معنا أيضا عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم".

وتهدف زيفا أيرو في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك مركبة طائرة مستدامة في كل مرأب سيارات، ومن المرجح أن يكون سعر الطبق الطائر البالغ نحو 250 ألف دولار بعيدا عن متناول معظم العملاء في الوقت الراهن، لكن جوربير سينغ، مدير قسم التكنولوجيا بالشركة متفائل.

وقال "مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلا".