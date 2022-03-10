أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية عن قائمة الفائزين بالدورة الأولى للأعمال الدرامية لعام 2021، وذلك بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2021 على مستوى الوطن العربي.

وقالت إدارة الجوائز، في بيان لها إن اللجنة الرسمية منحت مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" جائزة خاصة، تقديرًا للدور الوطني الذي لعبه المسلسل كونه واحدا من أهم الأعمال الفنية التي سلطت الضوء على حقبة هامة في تاريخ مصر، وساهم في كشف العديد من الحقائق التي كان يجهلها الجمهور المصري والعربي.

وجاءت الجائزة الخاصة للمسلسل لأنه إلى جانب كشفه للحقائق جمع جودة العناصر الفنية من كتابة وإخراج وأداء تمثيلي، إلى جانب إثارة المشاعر الوطنية الإيجابية وزرعها في الأجيال الجديدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل لمحمد فراج - لعبة نيوتن، كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لمنى زكي- لعبة نيوتن، ونال جائزة أفضل إخراج: تامر محسن لعبة نيوتن، أما جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي فنالتها أمينة خليل- خلي بالك من زيزي، وجائزة أفضل ممثل دور كوميدي: هشام ماجد- اللعبة 2 ليفل الوحش، فيما ذهبت جائزة أفضل مسلسل كوميدي لموضوع عائلي.