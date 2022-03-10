دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض حظر كامل على "جوازات السفر الذهبية"، تلك الممارسة التي تسمح لأشخاص من خارج التكتل بالحصول على جنسية أوروبية مقابل ضخ استثمارات.

وصوت النواب بأغلبية كبيرة لصالح وقف هذا الإجراء في المستقبل، وأشاروا إلى مخاطر أمنية على المواطنين الأوروبيين، بما في ذلك غسل الأموال والفساد.

وأوضح البرلمان الأوروبي أن هذه الوثائق متاحة حاليا في مالطا وقبرص وبلغاريا، إلا أن قبرص لم تعد تقبل طلبات جديدة، وتسعى بلغاريا إلى إنهائها.

وفي ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهدت مالطا مؤخرا بوقف إصدار جوازات السفر المماثلة لمواطني روسيا وبيلاروس.

واتفق النواب الأوروبيون أيضا على أنه يتعين على المفوضية الأوروبية وقف إصدار "التأشيرات الذهبية" ووضع قواعد موحدة.

وذكر النواب أيضا أن الروس لا يجب أن يحصلوا بعد الآن على جوازات سفر أو تأشيرات مماثلة.