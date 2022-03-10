تقدمت الحكومة الدنماركية باعتذار عن ستة أطفال تم أخذهم من جرينلاند إلى الدنمارك كجزء من تجربة اجتماعية، مؤكدة أن هذا "كان ينبغي ألا يحدث على الإطلاق".

وقد تم أخذ مجموعة من 22 طفلا، من بينهم 6 لا يزالون أحياء، من عائلاتهم في عام 1951 وتم إرسالهم إلى الدنمارك، في محاولة لتهيئة الظروف التي تمنحهم حياة أفضل. وتم تعليمهم اللغة الدنماركية وتدريبهم ليكونوا جزءا من صفوة المجتمع على أمل أن يلعبوا دورا مهما في تطوير المجتمع في جرينلاند والدنمارك.

غير أن التجربة لم تستمر كما كان مخططا، حيث تم تبني ستة أطفال في الدنمارك بينما تمت إعادة الـ16 الآخرين في نهاية الأمر إلى جرينلاند، لينتهى بهم الأمر في ملجأ أيتام بدلا من أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم.

وأصدرت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون الاعتذار باسم بلادها في مراسم أقيمت في المتحف الوطني الدنماركي في كوبنهاجن، حيث وصفت التجربة بأنها قاسية وغير إنسانية.