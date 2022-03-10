كشف مصدر قضائي في تونس اليوم الخميس عن ضبط عمليات تحايل واسعة النطاق تشمل تزوير وثائق رسمية بهدف الحصول على تأشيرات سفر.

وأفاد المتحدث باسم محاكم ولايتي المنستير والمهدية على الساحل الشرقي، لوكالة الأبناء الألمانية (د. ب. أ) بأن القضاء بدأ التحقيق مع متهم متورط في تدليس وثائق رسمية تشمل العشرات من الوزارات للحصول على تأشيرات سفر.

وقال المتحدث فريد جحا :"ضبطت الشرطة الوثائق في محل لبيع الهواتف الخلوية كان صاحبه يستخدمه كواجهة لعمليات التحايل والتزوير".

وحسب المصدر القضائي ، تم ضبط 127 جواز سفر في المحل ومبلغ 30 ألف دينار (3ر10 ألف دولار أمريكي) وحواسيب وآلة سكانر (ماسح ضوئي).

ويتكفل المتورط الرئيسي بإعداد الوثائق الإدارية لكل طالبي التأشيرات اعتمادا على وثائق مسربة من العشرات من الإدارات التونسية تحمل أختاما رسمية.

ولم يتضح على الفور تاريخ بدء عمليات التزوير في المحل المشبوه وما إذا كان هناك متعاونون مع المتورط الرئيسي أو مستفيدون غادروا البلاد عبر تأشيرات مزورة.

وقال المتحدث القضائي :"مازلنا في بداية التحقيق، عدد المتورطين كبير في القضية ويتوقع أن يتجاوز المئة شخص".