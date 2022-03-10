أعلن نيسوم وايك، حاكم ولاية ريفرز النيجيرية المنتجة للنفط ،"حربا كاملة" ضد سرقة النفط المنتشرة والتعدين غير القانوني الذي يكلف البلاد مليارات من العائدات المفقودة ويسهم في تلوث البيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وايك قوله في مقابلة، إن النفط الخام المسروق يتحول إلى بنزين وديزل وكيروسين في المصافي المؤقتة، التي انتشرت في جداول وغابات منطقة دلتا النيجر. هذا يشكل تخريبا لاقتصاد البلاد وخطرا كبيرا على صحة المواطنين.

وتابع وايك في بورت هاركورت، عاصمة الولاية "لا يمكن أن نجلس ونرى شعبنا يموت بكل أنواع الأمراض".

وتخسر نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام يسرقها مجرمون من خطوط الأنابيب التي تعتبر ولاية ريفرز وغيرها من الولايات الجنوبية، وفقا لتقديرات الحكومة، وتنتهي كميات النفط المسروقة في مصافي غير رسمية.

ووفقا للأسعار الحالية، تبلغ قيمة براميل النفط المسروقة نحو 8ر6 مليارات دولار سنويا. وتشير بعض أرقام صناعة النفط في نيجيريا إلى أن كميات النفط المسرقة أكثر من الكميات المقدرة.