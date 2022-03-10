خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرت القمح والذرة الأوكرانية، بسبب الهجوم الذي تشنه روسيا عليها.

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الشهري لتقديرات العرض والطلب الزراعية بالعالم، صادرت القمح الأوكرانية بنحو 4 ملايين طن لتتراجع إلى 20 مليون طن في عام 2022-2021 . وأوضحت أن مصدري القمح الآخرين سيتمكنون فقط من تعويض جزء من هذه الخسائر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ورفعت الوزارة تقديراتها لصادرات أستراليا والهند، اللتين ينظر إليهما على أن صادراتهما ستكون الأكبر على الإطلاق. وعلى الرغم من خسارة بعض الإمدادات من أوكرانيا وروسيا، خفضت الوزارة توقعاتها لمبيعات القمح الأمريكي.

كما تسببت الحرب في أوكرانيا في التأثير سلبا على مبيعات الذرة في العالم.

وخفضت وزارة الزراعةالأمريكية من توقعاتها لمبيعات الذرة الأوكرانية بمقدار 6 ملايين طن.