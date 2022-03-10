يواصل الفنان هاني سلامة بشكل مكثف، تصوير أحداث مسلسله الجديد "ملف سري"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٢.

وقال سلامة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المسلسل في رسالته يؤكد وحدة وتماسك الشعب المصري وقت الشدائد، ومجابهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار بلادنا، وأن هذه الرسائل النبيلة تقدم في إطار من التشويق والأكشن وأيضا الرومانسية.

وأضاف سلامة أنه انتهى حتى الآن من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد دوره، مشيرا إلى أن أحداث العمل تدور في عام 2013، وما شهدته البلاد من حالة انفلات أمني، مرورا بأحداث عديدة يتناولها المسلسل بشكل واقعي.

و"ملف سري" بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ومحمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي، وكارولين عزمي، ودنيا عبدالعزيز، ونبيل عيسى، ومادلين طبر، ودينا، وإدوارد، وماجد المصري، ومحسن محي الدين، ورحمة حسن، وإيهاب فهمي، وصبا الرافعي، والعمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي ويعرض في 30 حلقة.