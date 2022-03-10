تهدف سنغافورة إلى فتح حدودها أمام جميع المسافرين الحاصلين على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا عاجلا وليس آجلا ، حيث تستهدف الدولة الآسيوية إعادة أعداد المسافرين إليها إلى ما لا يقل عن 50% عن مستويات ما قبل الوباء هذا العام، حسبما قال وزير النقل إس. إيسواران.

وقال إيسواران في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن ممرات السفر للحاصلين على اللقاحات "هي حقا آلية لإدارة الأعداد" وسوف تكون المرحلة التالية هي التحرك نحو السفر الخالي من الحجر الصحي لجميع الركاب المطعمين.

وأشار إلى أنه بعد ذلك "سوف يتم تخفيف قيود الأعداد".

وتحظى سنغافورة بممرات سفر للمطعمين ضد كورونا مع 32 دولة ومنطقة.

وقال الوزير إنه في حين أن تخفيف متطلبات الدخول ضروري لتحقيق هدف 50%، فإن كيفية زيادة سعة المطارات سوف تكون أساسية بسبب الاستنزاف أثناء الوباء.

ووصلت أعداد المسافرين في سنغافورة إلى نحو 15% في نهاية عام .2021 وقال مطار شانجي في المدينة إنه تعامل مع 05ر3 مليون مسافر العام الماضي، وسجل شهر كانون الأول/ديسمبر وحده 27% من هذه الأعداد.