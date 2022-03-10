أظهرت بيانات مكتب التوظيف العام في السويد انخفاض معدل البطالة خلال شهر شباط/فبراير الماضي مقارنة بكانون الثاني/يناير الماضي.

وقد تراجع معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 2ر7% في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ 3ر7% في كانون الثاني/يناير الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ 8ر8% خلال شباط/فبراير .2021

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى 363 ألفا و575 خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 454 ألفا و278 شخصا خلال نفس الشهر من العام الماضي. وانخفض معدل البطالة بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما إلى 9ر8% في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بـ 6ر11% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى 1ر7% الشهر الماضي، مقارنة بـ 3ر7% خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال المكتب إن الوظائف الجديدة المسجلة ارتفعت لأعلى مستوى بلغ 198 ألف وظيفة العام الماضي، ويرجع ذلك إلى الطلب القوي في قطاع الخدمات.

كما سجلت القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا مثل الفنادق والمطاعم والتجارة والرعاية الصحية ارتفاعا في الطلب على العمالة.