سيضطلع أندرس تيجنيل، الذي قاد ما يسمى بـ"مسار خاص" ، في السويد، خلال أزمة فيروس كورونا، بدور جديد لدى منظمة الصحة العالمية.

وتيجنيل، الحاصل على درجة الدكتوراه في الأمراض المعدية، هو عالم الأوبئة الحكومي في السويد، منذ تسع سنوات. وكان الوجه العام لاستراتيجية السويد، في المعركة ضد فيروس كورونا.

ولم تكن هناك أي عمليات إغلاق في السويد، التي اعتمدت على إجراءات أكثر مرونة من أي دولة أوروبية أخرى واحتكمت بشكل أكبر للفطرة السليمة لمواطنيها.

وتم الإعلان أن الرجل65/ عاما/ سيعمل في المستقبل على ضمان الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا، للمنظمة في جنيف.

وسيترك منصبه كطبيب أوبئة حكومي، ورئيس قسم في الوكالة السويدية في 14 آذار/مارس الجاري.

وسيعمل تيجنيل كخبير بارز، في مجموعة، تشكلت حديثا، ستنسق العمل بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"