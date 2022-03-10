بعد أكثر من 130 عاما، تُعرض معا كل لوحات بساتين الزيتون للرسام والفنان الهولندي فينسنت فان جوخ معا في معرض واحد للمرة الأولى. ويبلغ عددها 15 لوحة.

وقالت إيميلي جوردنكر، مديرة متحف فان جوخ، في أمستردام "هذا شئ فريد من نوعه.. تظهر هذه اللوحات الرائعة حب جوخ للطبيعة واعتقاده في المواساة عبر الفن".

واعتبر الرسام نفسه هذه الأعمال بين الأفضل، والأهم في زمنه في جنوب فرنسا.

ورسم الرسام الهولندي (1853 - 1890 ) بساتين الزيتون خلال إقامته في مستشفى الأمراض النفسية في إقليم سان ريمي دو بروفنس في .1889 وعانى من الاكتئاب ومن المرجح أنه كان يعاني من ذهان (اضطراب عقلي) حاد.

وأول من استحوذ على لوحات بساتين الزيتون كان شقيقه تيو وذلك بعد وفاة الرسام.

ومن المقرر عرض اللوحات في أمستردام بدءا من 11 آذار/مارس الجاري، وحتى 12 حزيران/يونيو المقبل .