تظهر الفتيات حول العالم ميلاً أكبر إلى نسب أي فشل يُمنين به إلى نقص في الموهبة لديهن مقارنة مع الفتيان، بحسب دراسة حديثة بيّنت للمفارقة أن هذا المنحى أقوى في البلدان التي تسجل مستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.

وأيضا من مفارقات الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "ساينس أدفانسز" الأربعاء، أن هذا الاتجاه ملحوظ بشكل خاص لدى الفتيات اللواتي يُظهرن أداءً أكاديمياً جيداً جداً.

وبعدما أُشبعت القوالب النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي درساً في الماضي، فإن هذه الدراسة الجديدة تتمايز بكونها لا تقتصر على عينات صغيرة، وتتيح مقارنة البلدان في هذا المجال.

وأجريت الدراسة بناءً على نتائج استطلاع "بيزا" الذي يستقصي أداء طلاب في سن 15 عاما حول العالم كل ثلاث سنوات، لا سيما في القراءة والرياضيات والعلوم.

وعام 2018، تم استطلاع أكثر من نصف مليون تلميذ لأول مرة حول هذه الجملة "عندما أفشل، أخشى أن يكون ذلك عائداً إلى عدم امتلاكي الموهبة الكافية".