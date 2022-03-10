أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو أن فرنسا تعتزم مساعدة الفنانين الروس "الذين اضطروا إلى النزوح" بسبب معارضتهم للرئيس فلاديمير بوتين وغزو أوكرانيا.

وقالت باشلو لوكالة فرانس برس على هامش عرض أقيم أمام وزارتها لأسبوع اللغة الفرنسية والفرانكوفونية "إذا اضطر الفنانون الروس والفنانون المنشقون الذين اتخذوا موقفاً ضد حكومة بوتين وكل ما يمثله، إلى النزوح، فسنكون إلى جانبهم لتقديم المساعدة اللازمة لهم".

وأضافت "كنت واضحة جداً مع كل المؤسسات الثقافية: لسنا في حالة حرب مع روسيا. لذلك لا يوجد سبب لاتخاذ نهج عقابي تجاه فنانيها".

وأوضحت الوزيرة "طلبت إلغاء أو تأجيل الفعاليات التي تنظمها: أولاً، المؤسسات الثقافية الروسية الرسمية، وثانيا، الفنانون الذين اتخذوا موقفا واضحا داعما لنظام بوتين منذ فترة طويلة".

وتابعت باشلو قائلة "إذا تمت برمجة عروض لفنانين روس، ليس المطلوب حملهم على اتخاذ موقف ضد نظام بوتين. نتخيل الخطر الذي يعرضون نفسهم له وتعرضهم للخطر إذا ما كانوا في جولة عالمية مع عائلاتهم. العناصر الواردة إلينا من روسيا مزعجة للغاية، مع القرار الذي أصدره مجلس الدوما الروسي في الرابع من آذار/مارس وينص على أن مثل هذا الموقف يعرّض صاحبه لعقوبة السجن 15 عاما".

كما شددت باشلو على الحاجة إلى تعزيز الثقافة الكلاسيكية الروسية.

وقالت "لن نتوقف عن أداء مقطوعات موسورغسكي أو تشايكوفسكي أو تشيخوف. هناك مطالب مقاطعة لا تتوافق مع ما تعنيه الثقافة بالنسبة لنا".