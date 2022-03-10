قال أكبر مسؤول تجاري في كوريا الجنوبية، إنه يجب أن يضع العالم إطارا يسمح للشركات بالبقاء صامدة في مواجهة الأزمات، مثل أزمة الحرب القائمة في أوكرانيا، والتي تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزير التجارة الكوري الجنوبي، يو هان كو، قوله في مقابلة أجريت معه: "بالنسبة للمواد الخام الاستراتيجية، فمن المهم تعزيز شبكة تعاون دولي، لأنه من الخطر الاعتماد على دولة أو دولتين".

وأضاف: "نحتاج إلى استكشاف طرق جديدة يمكننا من خلالها إنشاء نوع منأنظمة الإنذار المبكر في حال كان هناك أي عامل من عوامل الخطر على طول سلاسل التوريد، أو أيضا شبكة من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لسلاسل التوريد".