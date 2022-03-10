أظهر استطلاع للرأي استمرار التقدم في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التدافع لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأظهر الاستطلاع ، الذي أجراه مركز "إيلاب" لاستطلاعات الرأي، لصالح كل من قناة "بي اف ام تي في" التلفزيونية وصحيفة "لو اكسبرس" وشركة "اس اف ار" الفرنسية للاتصالات ،أن ماكرون سيفوز بنحو 5ر33 % من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 10 نيسان/أبريلالمقبل، بزيادة قدرها 5ر8 نقطة عن الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، وفقا للاستطلاع أن تحل مرشحة اليمين المتطرف مارين لو بان، زعيمة حزب التجمع الوطني، في المركز الثاني بنحو 15%، في تراجع بنقطتين عن الأسبوع الماضي، بينما تقدم جان لوك ميلنشون، مرشح اليسار وزعيم حزب "فرنسا الأبية" إلى المركز الثالث لأول مرة بنسبة تأييد بلغت 13%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في المركز الرابع في الاستطلاع المرشح الشعبوي اليميني إيريك زيمور بـ 13 %، بانخفاض ثلاث نقاط مئوية، بينما تراجعت مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني فاليري بيكريس إلى المركز الخامس بـ 5ر10 % من الأصوات