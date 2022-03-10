استمر البنك المركزي المجري في سياسة رفع معدل الفائدة، حيث يضاعف واضعو السياسات من جهودهم لتعزيز العملة المحلية " الفورنت"، إحدى أكثر العملات تضررا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية ليبلغ 85ر5%. وكان اقتصاديو بلومبرج قد توقعوا رفع معدل الفائدة إلى 6%.

وكانت عملة فورنت قد انخفضت إلى مستوى قياسي مقابل اليورو الاثنين الماضي.

ويشار إلى أن انخفاض العملة بالاضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وصدمات الامدادات من الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا تزيد بصورة كبيرة من الضغوط التضخمية.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت إلى 3ر8% في شباط/فبراير الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 9ر7% في كانون الثاني/يناير الماضي.