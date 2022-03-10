تراجع الإنتاج الصناعي في البرازيل بأكبر قدر منذ آذار/مارس 2021، ما أدى إلى إضعاف التوقعات القاتمة بالفعل لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وانخفض الإنتاج بنسبة 4ر2% في كانون الثاني/يناير مقارنة بالشهر السابق له، ليزيد التراجع عن متوسط تقديرات المحللين بالانخفاض بنسبة 9ر1% في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وذكرت وكالة الإحصاء الوطنية البرازيلية أن الإنتاج انخفض بنسبة 2ر7% على أساس سنوي.

وتضرر قطاع الصناعة البرازيلي بشدة من الأزمات في سلسلة التوريد العالمية. ويؤدي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى تفاقم الأمور من خلال تقليص القدرة الشرائية.

ومع انتعاش الاقتصاد إلى مستويات ما قبل وباء كورونا، تلقي الحرب في أوكرانيا واحتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض بظلالها بشدة على التوقعات لعام .2022

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي بشكل عام، يرى المحللون الذين شملهم استطلاع للبنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنسبة 42ر0% فقط هذا العام.