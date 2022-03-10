يرى البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف أن شكل بطولة كأس ديفيز للتنس تحسن، مؤكدا أنه يساهم حاليا في محاولات إقامة منافسات البطولة في هامبورج المدينة التي نشأ بها.

وقال زفيريف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش بطولة إنديان ويلز للأساتذة "الأمور تبدو جيدة للغاية وسط آمال بإمكانية جلب الفريق الألماني وكأس ديفيز إلى هامبورج".

وذكر الاتحاد الألماني للتنس قبل أيام أنه يتطلع لاستضافة مباريات كأس ديفيز في بلاده، في الوقت الذي يتطلع فيه زفيريف لتقديم يد المساعدة.

وعاد زفيريف المصنف الثالث على العالم الأسبوع الماضي للمشاركة في منافسات كأس ديفيز للفرق للمرة الأولى منذ 2019، وساهم في فوز ألمانيا على البرازيل في التصفيات في ريو دي جانيرو.

ويشارك المنتخب الألماني ضمن 16 فريقا في دور المجموعات لكأس ديفيز، حيث تم تقسيم الفرق لأربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية ، والتي تقام فعالياتها على أرض محايدة في آواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضح زفيريف "شريك تجاري وأتطلع إلى جلب كأس ديفيز إلى ألمانيا ومن أجل ذلك علينا أولا أن نتأهل".

وأضاف "لقد تقدمنا بعرض إلى الفريق المنظم لكأس ديفيز ، والسؤال يبقى هل يقبلوا الأمر أم لا".

وأكد زفيريف أنه على تواصل وثيق مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، والذي يعتبر أحد المستثمرين الرئيسيين في كأس ديفيز.