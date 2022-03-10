قال متحدث باسم الحكومة البولندية إن بولندا تأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر على تمويلات تبلغ نحو 36 مليار يورو (40 مليار دولار) من حزمة الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء كورونا .

وتوقفت المساعدة منذ شهور على خلفية نزاع بولندا مع الاتحاد الأوروبي بسبب تعديلات في نظام القضاء قالت بروكسل إنها تزيد من النفوذ السياسي على المحاكم.

وووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، صرح المتحدث بيوتر مولر لإذاعة "راديو زت" في مقابلة بأنه من المقرر أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل العمل على مشروع قانون يتضمن إلغاء هيئة تأديبية للقضاة مثيرة للنزاع.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال عقب اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي في بروكسل إن فرص الإفراج عن الأموال قد تزايدت، وإن هناك 5% فقط تقريبا من الأمور المتعلقة بالحزمة لم يتم حلها.

ومنذ ذلك الحين، صارت بولندا مركزا للجهود الإنسانية للتعامل مع أكثر من مليون لاجئ فروا من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مولر: "تبدو هذه النزاعات القديمة وكأنها لعبة طفل مقارنة بما يحدث في الشرق (غزو أوكرانيا) ولا أحد يحتاجها الآن ... تتوفر لدينا حسن النية ونعوِّل على الجانب الأوروبي لحل هذا الموضوع هذا الشهر".