ارتفع معدل التضخم في التشيك بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر شباط/فبراير الماضي حيث زاد بأسرع وتيرة منذ 24 عاما.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء في براغ القول إن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 1ر11% مقارنة بالعام الماضي، حيث زادت بأسرع وتيرة منذ حزيران/يونيو .1998

وتجاوزت الاسعار توقعات محللي بلومبرج بارتفاعها بنسبة 4ر10% .

وقال محافظ البنك جيري روسنوك قبل نشر بيانات التضخم " نحن في وضع يمثل صدمة جديدة كليا. إنه المدى الذي لم يكن لأحد توقعه منذ بضعة أسابيع".

وأضاف" إذا توقعنا في السابق أن يتراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 8% و9%، فنحن الآن بالتأكيد نتحرك نحو 10% أو 11%".