العتيبي: باكورة هذا التعاون مشروع حوكمة القطاع الحكومي

الشيخ: نهدف بالتعاون إلى عقد المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات

آلاء خليفة

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي عن برتوكول تعاون مع شركة الحوكمة والالتزام الادارية من المملكة العربية السعودية.

وقال العتيبي ان هذا التعاون يأتي ضمن خطة عمل الجمعية بالشراكات الثنائية مع الجمعيات والمؤسسات الفنية ذات المجال خليجيا، وذلك لفتح المزيد من سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.

وقال العتيبي ان باكورة هذا التعاون هي إطلاق برنامج تدريبي حول حوكمة القطاع الحكومي ومكافحة الفساد والذي سيكون نهاية مارس الجاري.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الحوكمة والالتزام الادارية محمد الشيخ: نتشرف بالتعاون بين جمعية النزاهة الوطنية الكويتية حيث انها خطوة في تبادل الخبرات والمساهمة في تطبيق الحوكمة من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الحوكمة لمختلف القطاعات.

وتابع: كذلك من ضمن بنود البرتوكول عقد الندوات التثقيفية التي تهدف الى زيادة وعي المجتمع الكويتي الشقيق بأهمية الحوكمة، وذلك تماشيا مع توجيهات الدولة.