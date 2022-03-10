تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وفق أحدث النظم والتقنيات وفرض سيطرة القانون وتطبيقه على الجميع أولويات القيادة السياسية العليا

المؤسسة الأمنية تمتلك من الكفاءات والمهارات والإمكانات ما يؤهلها إلى التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي في جميع القطاعات

التكليف أمانة غالية نسأل العلي القدير أن يعيننا عليها وحريصون على ترجمة التوجيهات السامية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أمس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، ورئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية، كلا على حدة، وذلك لتهنئته بالحصول على ثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية وزارة الداخلية.

في بداية اللقاء، رحب الشيخ أحمد النواف بالدكتور الفارس الذي قدم له التهنئة على ثقة القيادة السياسية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والتقدم لخدمة الوطن والمواطن.

ثم استقبل الشيخ أحمد النواف الشيخ أحمد المنصور، حيث رحب بضيفه، الذي قدم له التهاني بمناسبة نيله الثقة الأميرية السامية، متمنيا له التوفيق والسداد والارتقاء بالأداء الأمني.

كما استقبل رئيس الاتحادين القطري والعربي الرياضي للشرطة العميد خالد بن حمد العطية والذي هنأه بثقة القيادة السياسية، متمنيا له دوام التقدم والرقي.

وفي وقت لاحق، استقبل الشيخ أحمد النواف عددا من المهنئين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والقيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين الكرام، وقدموا له التهنئة بمناسبة توليه حقيبة وزارة الداخلية ونيله ثقة القيادة السياسية.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على منحه الثقة الغالية واختياره لتولية حقيبة وزارة الداخلية، معتبرا إياها وسام فخر واعتزاز، مؤكدا على أن هذه الثقة الأميرية ستظل خير حافز لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب والعطاء لدعم أمن الوطن والمواطنين في ظل القيادة العليا الرشيدة.

وأكد أن هذا التكليف «أمانة غالية نسأل العلي القدير أن يعيننا عليها وسنحرص دائما على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة وفق أحدث النظم والتقنيات مع فرض سيطرة القانون وتطبيقه على الجميع»، مؤكدا على تجديد العهد والوعد باسمه ونيابة عن منتسبي المؤسسة الأمنية ببذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن واستقراره وسلامة وأمن مواطنيه.

وأشار الشيخ أحمد النواف إلى أن المؤسسة الأمنية تمتلك من الكفاءات والمهارات والخبرات والإمكانات ما يؤهلها إلى التحول الرقمي والتحديث والتطوير التكنولوجي في جميع القطاعات بما يتواكب مع التوجيهات السامية.