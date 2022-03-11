بداية المشوار كانت أسياف الفحيحيل والأسياف الشمالية، تولع بالصيد صغيرا والبداية الفعلية لمسكة الخيط في عمر 17 عاما، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فيصل الحمادي الذي حدثنا عن أماكن الچنعدة وطريقة صيدها، وما السمكة الحاضرة الآن، وأفضل ييمه للسبيطي وأكثر أوقات حضوره، وأين يتواجد النقرور، وما طريقة صيد الشيمة وأفضل أماكنها، ومتى موسم الهامور، كما أطلعنا الحمادي على أفضل أوقات صيد الشماهي وأماكنه وييمته، وأكثر الهموم والمشاكل التي يعاني منها الحداق الكويتي، والنصائح التي قدمها لهواة الصيد للفوز بالأسماك وبأقل جهد، فإلى التفاصيل.



في البداية يقول الحداق فيصل الحمادي: أحببت البحر والصيد منذ الصغر وكنت أفكر انه عندما أكبر سوف ادخل الى عالم الصيد، وفعلا بلشت بالصيد الفعلي بعمر 17 عاما، وطلعاتي مع ولد عمي مشعل الحمادي وأغلب صيدنا على أسياف الفحيحيل والأسياف الشمالية، ومع مرور الوقت اشترينا طرادا، وغالبا أماكن صيدنا للمحادق الجنوبية وفي الشتوية نروح للمحادق الشمالية.



الچنعدة مكانها الجزر



ويضيف: صيد الچنعد يحلو مع الأصدقاء بوقت التشخيط واحيانا نصيدها بالجق ومكانها غالبا حوالين الجزر مثل أم المرادم وقاروه والارياق وايضا تتواجد من عريفجان الى الفحيحيل وتبين الچنعدة خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير وأفضل مايه لها الحمل ويكثر صيدها في وقتي الشروق والغروب، حاليا السمچة حاضرة بكثرة في الشمال مثل الرشدان والحيشان وتحصل المزيزي والسبيطي واذا بخاطرك الشعم والنويبي تحصلها بكثرة بالدفان وبالنسبة للجنوب تحصلها شمال قاروه وتكون ييمتها ربيان وصلاخة.



النقرور ييمته ربيانة



ويتابع: السبيطي أكثر شيء موجود على الأسياف وييمته مصران الدجاج أو ييمه حية من نفس مرعاه مثل الزوري والمنجوسة والسلس وأغلب أوقات صيده عند الشروق والغروب وتكون ترديعتك ركة طويلة، وبالنسبة للنقرور أفضل أماكن تواجده طبعانة الفنطاس وأم الفحم وفي الجنوب تحصله حوالين قاروه وموسمه مع بداية شهر أبريل وقت السرايات وأفضل ييمه حقه ربيانة كاملة والخثاق.



الشيمة يصيدونها بالجق



ويضيف: الشيم حاليا مبين في شمال الكويت بكثرة في الدفان والركسة وييمتها تكون حية مثل المجوه وحاليا الشباب يصيدونها اكثر بطريقة الجق، وبالنسبة للهامور موجود على مدار السنة وليس له موسم معين وافضل أماكن صيده الطبعانات والميافر وييمته تكون حية يميامه يوافه ويطلع على راس خثاق بربوج ربيان ما تفرق سواء في الصيف او الشتاء.



الشماهي خيطه ركة طويلة



ويتابع: الشماهي ضربته على الخيط عجــيبة وتفزز قلبك ومكانه الشـــمال مثل أم الفحم وطبعانة عوهة ومجرى البواخر وبالنسبة للجنوب يكون متواجدا في الطبعانات القريبة من أم المرادم وقاروه والأرياق وتكون ييمته ربيانة كاملة وخثاق وطبعا حاليا حتى بالجق يطلع أوقات صيده تقريبا طول السنة طريقة صيده بالخيط تكون ركة طويلة.



ولدك هاوي شجعه



ويقول: هواية الحداق هواية جدا جميلة ويبيلها صبر وعادي انك طول اليوم ما تصيد غير سمچة او ثنتين.



وهناك مواسم تكون صعبة للحداقة بعز الحر الشديد ورطوبة وفي الشتاء يجلدك البرد في النهاية أجواء الحداق ومتعة سحبة السمچة لها لذة خاصة، وأنصح اذا كان ولدك هاوي صيد ان تشجعه وتساعده على هذه الهواية، منها يتعلم انه يطلع رزقته من شقاه وتعبه ومنها يضيع وقت فراغه بشيء مفيد.



ختامية



واختتم الحمادي قائلا: اكثر شيء يضايقني في البحر رمي العلب والأكياس الفارغة وهذا الشيء يلوث البيئة البحرية وايضا ما يقوم به أصحاب شباك الصيد «العديد» وقت الليل يقط عدته والحداق ما يشوفها أما انها تتعلق بالبروانة او تكسر قير الطراد وتسبب مشكلة للحداق، ونصيحتي حق اخواني الحداقة عليكم بتجربة (الجق) فهي وسيلة جدا جميلة للصيد لأنها ما تعتمد على نوع الييمة ولكنها تعتمد على اللون وشكل الجق وطريقة فعالة جدا مع كل الأسماك بكل الأماكن.