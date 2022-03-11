يشير مصطلح «عضوي» الذي يندرج تحته الطعام الأورجانيك بأنواعه إلى كيفية إنتاج تلك الأطعمة، إذ تتم زراعة وتحضير الأطعمة العضوية دون استخدام أي كيماويات صناعية، أو الهرمونات، أو المضادات الحيوية، أو الكائنات المعدلة وراثيا (GMOs). ولكي يتم تصنيف المنتج الغذائي على أنه عضوي يجب أن يكون خاليا تماما من المضافات الغذائية الاصطناعية، وفقا لموقع BBC Good Food. ويشمل ذلك المحليات الصناعية والمواد الحافظة والتلوين والنكهات والغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، التي تطيل من عمره الافتراضي.



والغذاء العضوي بشكل عام هو نتاج نظام زراعي يتجنب استخدام الأسمدة والمبيدات من صنع الإنسان، أو منظمات النمو ومضافات الأعلاف الحيوانية في تربية المواشي والدواجن. إضافة إلى ذلك، الزراعة العضوية هي نمط للإنتاج يعمل على إنتاج مستدام بيئيا واجتماعيا واقتصاديا. وتعتمد على تناوب المحاصيل واستخدام السماد الحيواني والنباتي وإزالة الأعشاب الضارة يدويا والمكافحة البيولوجية للآفات.



وتميل المحاصيل المزروعة عضويا مثلا إلى استخدام الأسمدة الطبيعية مثل فضلات النباتات المعدة للتحلل لتحسين معدلات نمو النبات. كما لا يتم إعطاء المضادات الحيوية أو الهرمونات للحيوانات التي تتم تربيتها عضويا في الطبيعة.



وتميل الزراعة العضوية إلى تحسين جودة التربة والحفاظ على المياه الجوفية، كما أنها تقلل من نسبة التلوث، ما يكون له تأثير أفضل على البيئة. وتعد نوعيات الطعام الأورجانيك الأكثر شيوعا التي يتم شراؤها من الأسواق المتخصصة هي الفواكه والخضراوات والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم.



وبالرغم من أن الطعام العضوي دائما ما يكون أغلى سعرا، لتطلبه عناية خاصة ورعاية مباشرة أكبر وفترات زمنية أطول لزراعته أو تحضيره، فإن هناك العديد من المميزات التي ستجعلك مستعدا لدفع هذا الفارق من المال، وهي كالآتي:



- فيتامينات وقيمة غذائية أكبر حيث تحتوي المحاصيل المزروعة عضويا على المزيد من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وفقا للعديد من الأبحاث المثبتة علميا.



- مواد كيميائية أقل حيث يختار الكثير من الناس شراء الأطعمة العضوية لتجنب المواد الكيميائية الاصطناعية، التي تترسب في الثمار واللحوم التي يستهلكها الجسم.



- طازج أكثر وأغنى مذاقا، حيث يمكن أن تكون اللحوم والحليب العضوي أكثر ثراء ببعض العناصر الغذائية التي تسهم في جعل الطعام الأورجانيك أغنى مذاقا عن الخيارات الأخرى.

عن «عربي بوست»