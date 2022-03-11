أعرب المدير الفني للنادي الملكي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن سعادته بتحقيق الانتصار على باريس سان جرمان (3-1) في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب «سانتياغو برنابيو»، علما بأن باريس انتصر ذهابا (1-0).



وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لقد عانينا كثيرا لكننا صمدنا، واجهتنا مشاكل في استعادة الكرة، لكن الضغط الجيد من بنزيمة سمح لنا بالتعادل، ثم جاء سحر البرنابيو».



وأضاف: «التغييرات جاءت في وقت غيّرت فيه ديناميكيات المباراة، ولم تكن مجرد تغييرات تكتيكية، حيث كان لدينا الكثير من الطاقة».



من جهته، قال بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة «آس»: «كنا بحاجة إلى الجماهير ورؤية دعمهم، نهدي الانتصار لهم، باريس فريق رائع، لكننا نستحق الفوز والتأهل».



وأضاف «خسرنا في لقاء الذهاب، وانتهى الشوط الأول متأخرين في النتيجة، كان الأمر صعبا، لكننا نجحنا في استغلال الفرص».



ورفع بنزيمة غلته من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 8، وإلى 79 في المركز الرابع في تاريخها، وإلى 309 أهداف بألوان النادي الملكي ليتخطى الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين لـ «الميرينغي» خلف رونالدو (450 هدفا) وراؤول غونزاليس (323).



بوكيتينو يهاجم الحكم



بدوره، شن مدرب باريس سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، هجوما حادا على حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي، حيث قال عبر قناة «كانال بلس» الفرنسية: «ما حدث عار، إنه لأمر مخز، الهدف الأول لريال مدريد، مخالفة واضحة من بنزيمة ضد دوناروما، إنه خطأ تحكيمي فادح، لا يمكن أن يحدث في 2022».



وأتم ماوريسيو بوكيتينو تصريحاته «لقد حسمت تفاصيل صغيرة في 10 دقائق تذكرة التأهل، لكن كنا الأفضل في المباراتين، من المهم تدارك اللحظات الصعبة في كرة القدم، لقد انهرنا قليلا بشكل يصعب توضيحه».



وكان سان جرمان في طريقه الى حجز بطاقته بسهولة الى ربع النهائي عندما فرض أفضليته على مجريات الشوط الأول وحسمه بهدف لنجمه كيليان مبابي المرشح للانتقال الى النادي الملكي الصيف المقبل في صفقة حرة (39)، معززا تقدم ناديه بهدف مباراة الذهاب، لكن ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13 لقبا) ضرب بقوة في الشوط الثاني بفضل ثلاثية لقائده بنزيمة «هاتريك» في الدقائق 61 و76 و78.



«السيتي» بلا معاناة



وفي المباراة الثانية، حجز مان سيتي وصيف بطل الموسم الماضي مقعده في ربع نهائي للمرة الخامسة تواليا والسادسة في آخر سبعة مواسم، بتعادله مع ضيفه سبورتينغ 0-0.



ورغم فشله في الوصول الى الشباك للمرة الأولى منذ الخسارة في الدوري المحلي على أرضه أمام كريستال بالاس 0-2 في 30 أكتوبر الماضي، بلغ سيتي ربع النهائي بفضل فوزه الكاسح ذهابا خارج الديار بخماسية نظيفة ما سمح لمدربه الإسباني جوزيب غوارديولا بإراحة بعض نجومه في لقاء الإياب.

«هوشة» بين نيمار ودوناروما

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن حدوث مشاجرة عنيفة بين ثنائي باريس سان جرمان نيمار والحارس دوناروما عقب الخسارة من ريال مدريد 1-3 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب الصحيفة، فإن الأمر بدأ بنقاش قوي بين الثنائي في غرفة تبديل الملابس ووصل إلى تبادل الضربات لبعضهما البعض حتى قام زملاؤهما بفض هذا الشجار. وأضافت الصحيفة: «بدأ الأمر عندما عاتب نيمار حارس المرمى على الخطأ الذي تسبب في هدف بنزيمة الأول ولم يصمت الحارس الإيطالي الذي ذكر النجم البرازيلي أن الهدف الثاني لريال مدريد جاء بسبب خسارته للكرة». وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النقاش تصاعد بين الثنائي حتى تبادلوا الضرب وتدخل اللاعبون لمنع تصعيد الأمور.

سعادة وغضب في الصحافة

احتفت الصحافة الإسبانية أمس بانتفاضة ريال مدريد أمام باريس سان جرمان، وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل «هاتريك» للفرنسي كريم بنزيمة. ونشرت صحيفة «ماركا» على غلافها مع صورة لبنزيمة وعلقت «انتفاضة أخرى للأسطورة»، مضيفة «هذا هو ريال مدريد». وتصدرت صورة بنزيمة غلاف صحيفة (آس) أيضا التي ذكرت «ريال مدريد عالم آخر»، فيما هاجمت الصحف الرياضية الفرنسية الصادرة أمس بشكل لاذع فريق باريس سان جرمان، رغم تقدمه في الشوط الأول بهدف نظيف، بعد الفوز ذهابا في باريس بهدف للاشيء. ووصفت الصحف أداء لاعبي باريس بـ «المخزي» و«اللامنطقي» و«الغارق»، موجهة انتقادات حادة أيضا لمدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو، مشيرة إلى أنه ستتم إقالته بنهاية الموسم.