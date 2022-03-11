يسعى أتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى مواصلة صحوته عندما يستقبل قادش المهدد بالهبوط اليوم في افتتاح المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويبدو «الأتلتي» مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة ضيفه قادش والانفراد بالمركز الثالث الذي يتقاسمه مع برشلونة ولو لمدة 48 ساعة قبل مباراة الأخير مع ضيفه أوساسونا الأحد.



وعاد أتلتيكو بقوة في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ سقوطه المفاجئ أمام ضيفه ليفانتي صاحب المركز الأخير 0-1 في 19 فبراير الماضي، وحقق 3 انتصارات متتالية خولته الارتقاء إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الفريق الكاتالوني، مستغلا أيضا خسارتين متتاليتين لريال بيتيس الثالث سابقا بينها مباراتهما الأخيرة 1-3.



ويلعب غداً السبت ليفانتي مع إسبانيول، وغرناطة مع إلتشي، وفياريال مع سلتا فيغو، وخيتافي مع فالنسيا.