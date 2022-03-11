قالت وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا نادين دوريس إن مالك نادي تشلسي لكرة القدم، الروسي رومان أبراموفيتش، الخاضع لعقوبات لا يمكنه الاستفادة حال بيع النادي.



وأضافت للصحافيين «إذا تم بيع النادي فلن يستفيد أبراموفيتش، لن أخوض فيما قد يحدث مستقبلا بشأن بيع تشلسي، فهذا سيعتمد على شروط الترخيص التي ستصدرها وزارة الخزانة، في الوقت الحالي لا يمكنه الاستفادة من إيرادات النادي ولا يمكنه الاستفادة من بيع النادي، أولويتنا هي ضمان حماية النادي والجماهير واللعبة على المستوى الوطني».



وقالت الحكومة البريطانية إنها ستمكن نادي تشلسي من مواصلة خوض المباريات بعد أن فرضت عقوبات على مالكه أبراموفيتش وأوقفت خطته لبيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.