القاهرة - سامي عبدالفتاح



يستعد قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مواجهتين في غاية الأهمية اليوم وغدا، بدوري أبطال أفريقيا، وستكون لنتيجتهما حسابات مهمة في استمرار الفريقين أو أحدهما في السباق الأفريقي.



المواجهة الأولى ستكون اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت، بملعب ستاد القاهرة وتجمع الزمالك والوداد المغربي ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة، فليس أمام الزمالك بقيادة مدربه الجديد البرتغالي فيريرا سوى الفوز للخروج من المأزق الصعب للفريق، حيث يحتل المركز الثالث بنقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر الأنغولي بيترو أتليتكو المجموعة بـ 7 نقاط يليه الوداد برصيد 6 نقاط، وفي حال لم يفز الزمالك أو اكتفى بالتعادل فسوف يبتعد كثيرا من حسابات التأهل لربع نهائي البطولة.



وغداً سيكون الأهلي ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي، بملعب لوفتوس فيرسفيلد في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، ضمن المجموعة الأولى، فالموقف صعب أيضا على حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثاني بـ 4 نقاط بمشاركة من المريخ السوداني الذي يخوض اليوم تحديا جديدا أمام نظيره الهلال السوداني الذي يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة في أم درمان.