خطا ليون الفرنسي وأينتراخت فرانكفورت الألماني خطوة كبيرة نحو الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، وذلك بفوزهما خارج الديار على بورتو البرتغالي 1-0 وريال بيتيس الإسباني 2-1 تواليا في ذهاب ثمن النهائي. في المباراة الأولى، سجل هدف ليون الوحيد مهاجمه البرازيلي لوكاس باكيتا (59). وفي الثانية، سجل هدفي فرانكفورت كل من الصربي فيليب كوستيتش (14) والياباني دايتشي كامادا (32)، فيما أحرز الفرنسي نبيل فقير هدف بيتيس الوحيد (30)، كما أهدر فرانكفورت ضربة جزاء نفذها رافايل بوري وتصدى لها بنجاح حارس بيتيس كلاوديو برافو (52). وتقام مباراتا الإياب يوم 17 الجاري.