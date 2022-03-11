يحل ليفربول ضيفا ثقيلاً على برايتون على ملعب «فالمر» غداً السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويستعد «الريدز» بقيادة المدير الفني يورغن كلوب لدخول المباراة أمام برايتون بروح معنوية مرتفعة وكل أعينه في الفوز فقط، حيث يسعى ليفربول للمواصلة على مسار الانتصارات سواء في الدوري أو خارجه، حيث يحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بفارق 6 نقاط فقط مع مباراة أقل عن صاحب الصدارة مان سيتي. على الجانب الآخر، يتواجد برايتون صاحب الأرض في المركز الـ 13 برصيد 33 نقطة، ويسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في مهمة الفوز على ضيفه ليفربول حتى يتمكن من تحسين مركزه بالدوري. ويستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مان يونايتد أمام توتنهام.



ويسعى «اليونايتد» لحصد الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة الكبيرة أمام مان سيتي 1-4 في الجولة الماضية من «البريمييرليغ»، والتعادل مع واتفورد في الجولة قبل الماضية من دون أهداف. وأدى تراجع النتائج إلى إقصاء مان يونايتد من المربع الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل «الشياطين الحمر» المركز الخامس برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة.



وفي المقابل، يدخل «السبيرز» المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على إيفرتون 5-0، ليرفع سقف طموحاته تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في «البريمييرليغ». ويلعب غدا ايضا برينتفورد مع بيرنلي.