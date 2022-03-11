تفتتح مساء غد السبت منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الايطالي لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات، حيث يلعب ساليرنيتانا مع ساسوولو، وسبيتزيا مع كالياري، وسمبدوريا مع يوفنتوس، وميلان مع إمبولي. ويسعى «الروسونيري» للحفاظ على صدارة الترتيب التي يحتلها برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر الذي يملك مباراة مؤجلة. فيما يريد «اليوفي» الحفاظ على رتمه التصاعدي في الآونة الأخيرة وذلك عندما يلتقي سمبدويا للبقاء بالقرب من ثلاثي الصدارة، علما بأن يوفنتوس يحتل المركز الرابع بـ 53 نقطة.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة الـ 28 من الدوري الفرنسي بلقاء وحيد يجمع بين ليل وسانت إيتيان، فيما تستكمل المرحلة غدا السبت بإقامة لقاءين، حيث يلتقي مونبلييه مع نيس، وتروا مع نانت.



ألمانيا



يسعى بايرن ميونيخ لإضافة مستضيفه هوفنهايم في قائمة ضحاياه عندما يلتقيه غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الـ 26 من الدوري الألماني. ويلعب غدا ايضا أوغسبورغ مع ماينتس، وفرايبورغ مع فولفسبورغ، ويونيون برلين مع شتوتغارت، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع هرتا برلين.