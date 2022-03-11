أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن إقلاع طائرة الإغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية حاملة 33.5 طنا من المواد الطبية والغذائية، متوجهة إلى مطار وارسو في پولندا لإيصالها للاجئين الاوكرانيين الذين يواجهون ظروفا معيشية صعبة جراء الازمة الإنسانية الحالية.



وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح لـ«كونا» انه بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تم إرسال المساعدات المقدمة من حكومة الكويت لإيصالها للشعب الاوكراني وذلك بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع الكويتيتين.



وأكد الساير حرص الكويت على المشاركة في الاغاثة الإنسانية في ضوء التوجيهات السامية للحكومة بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للاجئين الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة الى الدواء والغذاء، مشددا



على التزام الكويت بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها لاسيما تلك التي تعاني من الازمات الانسانية او الكوارث الطبيعة وما ينتج عنها من عجز كبير في توفير المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية.



وأشار الى مواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه إغاثة المنكوبين، معربا عن بالغ شكره لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية على جهودهم في تسهيل نقل المساعدات، داعيا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية باتخاذ اللازم لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والطبية، مبينا ان هناك آلاف من اللاجئين بحاجة الى المساعدات الطبية والإغاثية.



يذكر ان الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلق نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في اوكرانيا، اذ ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الإنسانية.