شريف حمدي



تعيش بورصة الكويت حالة من الانتعاش، تتجلى في مواصلة تحقيق المكاسب القياسية على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها بدعم قوي من استمرار قفزات سعر برميل النفط الكويتي الذي وصل لـ 130 دولارا للبرميل وسط تنامي مخاوف من نقص الإمدادات في ظل ضبابية التكهن بالمدى الزمني لانتهاء حرب روسيا على أوكرانيا، خاصة أن كل السيناريوهات لهذه الحرب التي تؤرق العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.



ومن العوامل الإيجابية الداعمة بقوة لبورصة الكويت اقتراب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك والشركات التي أوصت مجالس إداراتها بالتوزيعات النقدية والمنحة، حيث تشهد البورصة نشاطا لافتا في هذه الفترة من كل عام، وذلك بنشاط شرائي وبيعي قوي في إطار إعادة بناء المراكز الاستثمارية للاستفادة من خارطة



التوزيعات.



وأضافت القيمة السوقية للبورصة 628 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع الذي يعد الأول بعد عطلة الأعياد الوطنية، حيث اقتصرت تعاملات الأسبوع الماضي على جلستين فقط، وبهذه المكاسب وصلت القيمة السوقية إلى 46.756 مليار دينار ارتفاعا من 46.128 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.



وبلغ متوسط التداول اليومي خلال جلسات الأسبوع 67 مليون دينار بمحصلة إجمالية 335 مليون دينار، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية بشكل لافت في ظل عمليات شراء انتقائية لهذه النوعية من الأسهم، مقابل عمليات تصريف لجني الأرباح السريعة من الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي والتي أثرت بشكل محدود بنهاية التعاملات الأسبوعية بتراجع مؤشر السوق الذي يضم أغلب الشركات المدرجة بالبورصة



الكويتية.



وكان سهم «بيتك» من أكثر الأسهم استحواذا على السيولة من خلال عمليات شراء وبيع للسهم أدت إلى ارتفاعه لمستوى الدينار في منتصف الأسبوع، وحافظ على هذا المستوى مع إغلاقات امس الخميس.



وأنهت البورصة التعاملات الأسبوعية على تباين في الأداء، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.8% بإضافة 157 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ إطلاقه ببلوغه 8756 نقطة ارتفاعا من 8599 نقطة الأسبوع الماضي الذي اقتصر على جلستين كما هو مذكور أعلاه، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% بمكاسب بلغت 107 نقاط ليصل إلى 7957 نقطة ارتفاعا من 7850 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% بخسارة 10 نقاط ليصل إلى 6341 نقطة تراجعا من 6351 نقطة.



ملكيات الأجانب في البنوك



قفزت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية إلى 3 مليارات دينار في ظل عمليات الشراء الواضحة على الأسهم القيادية وخاصة البنكية، ما أدى إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعارها.



ووفقا لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 9 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب في الـ 10 بنوك الكويتية 3.01 مليارات دينار، ارتفاعا من 2.8 مليار دينار قبل عطلة الأعياد الوطنية. واتسمت التعاملات خلال الأسبوع بالشراء من خلال زيادة نسب الملكيات في 5 بنوك هي، بنك الكويت الوطني، والخليج، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبوبيان، وبنك الكويت الدولي KIB، فيما تراجعت ملكياتهم في 4 بنوك هي الأهلي، والأهلي المتحد، وبرقان، ووربة، واستقرت في التجاري.



وارتفعت ملكية الأجانب في الوطني بنسبة 0.42% ليصل الإجمالي إلى 21.54% بقيمة 1.767 مليار دينار، كما ارتفعت في الخليج بنسبة 0.25% لتصل النسبة الإجمالية إلى 12.62% بقيمة 120.7 مليون دينار، وارتفعت في بيتك بنسبة 0.14% بنسبة إجمالية 10.60% بقيمة 894.8 مليون دينار، وزادت نسبة الأجانب في بوبيان بنسبة 0.03% بنسبة إجمالي 5.30% بقيمة 160.1 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك الكويت الدولي KIB بنسبة 0.31% لتصل إلى 6.19% بقيمة 16.6 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الأجانب في الأهلي بـ 0.01% بنسبة إجمالية 0.47% بقيمة 2.3 مليون دينار، وفي المتحد بـ 0.03% بنسبة حالية 0.37% بقيمة 2.8 مليون دينار، كما تراجعت في برقان بـ 0.02% لتصل إلى 2.46% بقيمة 20.9 مليون دينار، إضافة إلى وربة بتراجع 0.06% بنسبة حالية 4.25% بقيمة 24.2 مليون دينار، واستقرت نسبة ملكيات الأجانب في بنك التجاري عند 0.06% بقيمة 639 ألف دينار.