حذر خبراء أمميون من أن الحرب في أوكرانيا من شأنها أن تزيد الوضع سوءا بالنسبة لملايين السوريين، الذين يعانون الفقر والمشقة بالفعل بعد أكثر من عقد من الحرب في بلادهم.



وقال باولو بينييرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي: «يعاني الناس الفقر المدقع الذي أصاب السوريين في كل مكان، وخاصة النازحين داخليا».



وأضاف بينييرو: «هذه هي المخاطر التي يواجهها الشعب السوري المحاصر بين أطراف متناحرة، والتي تقمعه وتستغله العناصر المسلحة في كل مكان».



ويعيش 90% من سكان سورية بالفعل تحت خط الفقر، بحسب بينييرو. ويعتمد أكثر من 14 مليون شخص على المساعدات الإنسانية، ويحظى 12 مليون بغذاء قليل للغاية.



وأوضح بينييرو أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يرفع الأسعار المرتفعة بالفعل في سورية. يشار إلى أن أكثر من نصف القمح الذي تحصل عليه سورية يأتي من روسيا وأوكرانيا. من جهة اخرى، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري د.فيصل المقداد، أولوية ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه الدول الغربية في هذا الإطار.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن ذلك جاء خلال استقبال المقداد وفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة ايغينو امبروسي والوفد المرافق، حيث بحثا المهام الملقاة على عاتق المنظمة وسبل تفعيل دورها في سورية.



وقدم المقداد شرحا لما تقوم به سورية لتأمين الحاجات الأساسية للسوريين، موضحا بشكل خاص الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب على كل مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطن السوري وعلى تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع اللاجئين على العودة إلى بيوتهم ومدنهم. من جانبه، عبر امبروسي عن تطلعه لإعادة إحياء وتفعيل التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة السورية ولاسيما في إطار انضمام المنظمة لمظلة الأمم المتحدة، مؤكدا على نية المنظمة الحفاظ على أجواء الثقة المتبادلة والتعاون.