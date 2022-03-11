قال رئيس «جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق»، غسان جزماتي، إن شهر مارس الحالي يعتبر من المواسم «المهمة» لأصحاب محال الذهب والصاغة، الذين يأملون بارتفاع نسب المبيعات خلال عيد الأم.



وأوضح جزماتي، خلال حديثه إلى صحيفة «الوطن» السورية، أن حركة مبيع الذهب في الأسواق المحلية تعتبر «فوق متوسط» المبيع اليومي لمثل هذه الفترة من العام.



وبرر جزماتي، إقبال الناس على شراء الذهب في هذا الوقت بمخاوفهم من استمرار ارتفاع سعره من جهة، وبرغبة أصحاب الأصول المالية (كل من لديه سيولة نقدية) بتبديل مدخراتهم المالية بالذهب للحفاظ على قيمة أموالهم، من جهة أخرى.



وعزا جزماتي، ارتفاع أسعار مبيع الذهب محليا في سورية، إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، مضيفا أنه لا يمكن التنبؤ بحركة مؤشر أسعار الذهب في الفترة المقبلة، نتيجة عدم وجود استقرار في الاقتصاد العالمي، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب لكونه الملاذ الآمن في مثل ظروف كهذه.