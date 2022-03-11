قتل خمسة اشخاص بانفجار لغم أرضي في منطقة جبل العمور بالبادية السورية شرقي محافظة حمص.



وقالت إذاعة «شام اف ام»، إن خمسة عناصر قتلوا امس، وأصيب خمسة آخرون من «القوات الرديفة» جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم «داعش».



وتزامن انفجار اللغم مع عملية أمنية للجيش في منطقة البادية السورية الممتدة بين أرياف حمص ودير الزور والتي تنتشر فيها خلايا تابعة لتنظيم «داعش» والذي يشن عمليات خاطفة باستمرار ضد قواتها في المنطقة.



وقالت شبكة «دير الزور 24» إن «لواء القدس» أرسل تعزيزات عسكرية من معسكراته في «اللواء 137» بدير الزور.