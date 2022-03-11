عقد في العاصمة المغربية الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك في مجال الشباب بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الكويت.



وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع، الذي ترأس وفد الكويت في تصريح لـ «كونا»، ان الاجتماع شكل مناسبة لبحث امكانيات بلورة آليات للعمل المشترك في مجال تعزيز دور الشباب وادماجهم في المجتمع باعتبارهم قادة المستقبل واساس كل نهضة ورقي. واشار الربيع في هذا السياق الى اهمية تضافر الجهود العربية، لاسيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمغرب للنهوض بالشباب قصد إعدادهم للقيام بالأدوار الطلائعية المنوطة بهم.



وقال ان «الاجتماع اتاح لنا الفرصة لاستعراض مشاريع وبرامج الهيئة العامة للشباب بالكويت في مجالات التأطير والاعداد والتمكين الموجهة لفئة الشباب للنهوض بقدراتهم وتحفيز مهاراتهم للانخراط في تنمية المجتمع وتحقيق اجندة التنمية المستدامة». وذكر ان الهيئة العامة للشباب في الكويت راكمت خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال ما اهلها للحصول على الترتيب 27 عالميا والاول عربيا على مؤشر تنمية الشباب، مشيرا في هذا السياق الى وضع هذه الخبرات والتجارب رهن العمل العربي المشترك.



ولفت الى ان الاجتماع خرج بعدد من التوصيات بإقامة برامج وانشطة مشتركة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، على ان تعرض في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون المقررة خلال الشهر الجاري.



وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بمجال الشباب خاصة تفعيل وتسريع العمل المشترك بين الجانبين والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذ البرامج المشتركة في مجال الشباب، كما اوصى بذلك المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 42.