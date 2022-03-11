محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه تم تأهيل 14 شركة مقاولات لتقديم عطاءات لمشروع خط أنابيب استراتيجي طرحته شركة نفط الكويت لإنشاء شبكة خطوط تدفق في منطقتي أم نقا وجنوب الرتقة النفطيتين.



وقالت المجلة ان الموعد النهائي لتقديم العروض للمشروع المقدرة قيمته بنحو 100 مليون دولار سينتهي في 27 الجاري.



وقد تم التأهيل المسبق للشركات التالية لتقديم عروضها للمشروع وهي:



٭ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (الكويت).



٭ شركة مقاولات الهندسة الميكانيكية (الكويت).



٭ لارسن وتوبرو للهندسة الهيدروكربونية (الهند).



٭ شركة المير للخدمات الفنية (الكويت).



٭ شركة المقاولين المتحدين (اليونان).



٭ شركة هوت للهندسة والإنشاءات (الكويت).



٭ SICIM (إيطاليا).



٭ سايبم (إيطاليا).



٭ شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات (الكويت).



٭ شركة الصناعات الثقيلة وبناء السفن (الكويت).



٭ شركة جلف سبيك للتجارة العامة والمقاولات (الكويت).



٭ جلفار المسند للهندسة والمقاولات (قطر).



٭ بي تي سيترا بانجي مانوجال (إندونيسيا).



٭ شركة هندسة وإنشاءات البترول الصينية (الصين).