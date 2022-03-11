نجح فريق كرة السلة النسائية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تحقيق فوز كبير على جامعة الكويت 36-1 في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات دوري كرة السلة لدورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي والتي تستمر حتى 30 الجاري في 6 ألعاب، كما حققت بنات جامعة الخليج الفوز على الكلية الأسترالية 25-0 لتحتل بنات التطبيقي قمة التدريب وجامعة الخليج الوصافة.



وأقيمت أمس الجولة الثانية بمواجهتي الجامعة الأمريكية التي غابت عن الجولة الأولى أمام التعليم التطبيقي، كما لعبت جامعة الكويت مع الكلية الأسترالية.



من جانبها، أبدت مديرة لعبة كرة السلة في اللجنة النسائية بالاتحاد المدرسي والتعليم العالي د.مشاعل العبيد سعادتها بانطلاق منافسات أول دوري كرة السلة للجامعات والذي شهد مستوى جيدا إلى حد ما في ظل أول مشاركة لبنات الجامعات وتوقعت ارتفاع المنافسة خلال اللقاءات المقبلة خاصة ان هناك فرصة للفرق التي تعرضت للهزيمة في الجولة الأولى للتعويض وتحقيق مركز من المربع الذهبي والتأهل للدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب.