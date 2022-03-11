الدوحة - فريد عبدالباقي



صعد المرخية إلى الدوري القطري بعد الفوز على الشحانية 2-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، في الجولة الـ 13 وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الشحانية عند 29 نقطة. وكان آخر ظهور لفريق المرخية في الدوري القطري منذ 4 سنوات وتحديدا في موسم 2017-2028.



وفي مباراة أخرى، أوقف لوسيل فريق الخريطيات بالتعادل 1-1، وبذلك سيخوض الخريطيات ثاني الدرجة الثانية الملحق مع صاحب المركز قبل الأخير بالدرجة الأولى من أجل التعرف على المتأهل الثاني إلى دوري الأضواء في الموسم المقبل.



إلى ذلك، تختتم اليوم منافسات الدوري القطري بإقامة الجولة الـ 22، حيث يلعب الريان (العاشر بـ 21 نقطة) مع الشمال (التاسع بـ 22 نقطة) تليه مواجهة تجمع السد (المتصدر بـ 59) والوكرة (الثالث بـ 37 نقطة) في الـ 7:10 مساء.